Ein Splitterregen, Schüsse von drinnen durch das Glas der Tür. Die Polizisten erwidern das Feuer, von drinnen wird weiter geschossen. Elfmal insgesamt, mit einer halbautomatischen Glock-Pistole. Daniel E., ein 32-jähriger SEK-Mann, wird getroffen, gerät ins Taumeln, trotz Schutzausrüstung. In der Nacht des Folgetags stirbt der Polizist an seinen Verletzungen.
Zehn Jahre nach dem Polizistenmord von GeorgensgmündDer Tag, seit dem „Reichsbürger“ nicht mehr als harmlose Spinner gelten
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Im Oktober 2016 hat der „freie Mann Wolfgang“ in Mittelfranken einen Polizisten erschossen. Ein Wendepunkt: Seitdem gehen Sicherheitsbehörden rigide gegen die „Reichsbürger“-Szene vor.
Von Johann Osel und Olaf Przybilla
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