Im Oktober 2016 hat der „freie Mann Wolfgang“ in Mittelfranken einen Polizisten erschossen. Ein Wendepunkt: Seitdem gehen Sicherheitsbehörden rigide gegen die „Reichsbürger“-Szene vor.

Der Polizistenmord von Georgensgmünd, hier das ehemalige Wohnhaus des verurteilten Täters, hat sich nicht nur ins Gedächtnis der mittelfränkischen Beamten eingebrannt.

Ein Splitterregen, Schüsse von drinnen durch das Glas der Tür. Die Polizisten erwidern das Feuer, von drinnen wird weiter geschossen. Elfmal insgesamt, mit einer halbautomatischen Glock-Pistole. Daniel E., ein 32-jähriger SEK-Mann, wird getroffen, gerät ins Taumeln, trotz Schutzausrüstung. In der Nacht des Folgetags stirbt der Polizist an seinen Verletzungen.