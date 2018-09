6. September 2018, 18:46 Uhr Geologische Besonderheit Ein Glücksfall für Steinzeitmenschen

Wegen des Feuersteins gab es bei Flintsbach regelrecht Bergbau

Das kleine Flintsbach im Landkreis Deggendorf ist für Geologen und für Laien, die sich für die Erdgeschichte interessieren, ein ganz besonderer Ort. Denn in Flintsbach, das nördlich der Donau am Übergang zwischen dem Donautal und dem Bayerischen Wald liegt, gibt es einen sogenannten Zerrgraben und massenhaft Feuersteine. Ein Zerrgraben ist eine jahrmillionenalte Vertiefung im harten Urgestein, die durch die urzeitlichen Naturkräfte entstanden ist. "In sie rutschte der oben aufliegende Kalkstein hinein", sagt der Chef-Geologe am Landesamt für Umwelt (LfU), Roland Eichhorn. "Deshalb wurde er in einem Zerrgraben nicht wie sonst überall im Laufe der Zeit abgetragen." Für die Menschen in der Steinzeit war der Zerrgraben ein großer Glücksfall. Denn in seinem Kalkgestein sind unzählige Feuersteine eingeschlossen. Vor 7000 Jahren entstand deshalb bei Flintsbach ein regelrechter Bergbaubetrieb. Überall in der Gegend wurde nach Feuersteinen geschürft. Noch heute zeugen die vielen, zumeist bewaldeten Hügel, Löcher und Abraumhalden in der Region davon. Selbst der Name Flintsbach leitet sich von den Feuersteinen ab. Im Volksmund heißen sie auch Flintsteine.

Feuersteine sind Siliziumoxid-Knollen, die sich vor Jahrmillionen in den Kalkablagerungen des Jurameeres gebildet haben. Im Lauf der Zeit löste sich der Kalk auf, zurück blieb Boden mit Feuersteinen. Für die Menschen der Steinzeit war Feuerstein sehr wertvoll. Sie konnten damit nicht nur Funken schlagen und Feuer machen. Sondern sie stellten aus dem harten Gestein auch Pfeilspitzen, Messer, Schaber und andere Werkzeuge her. Der Flintsbacher Feuerstein ist laut Eichhorn von besonderer Güte und ließ sich hervorragend bearbeiten. "Er hat deshalb eine Art Monopolstellung erlangt", sagt Eichhorn, "er ist donauabwärts sogar bis ins heutige Oberösterreich exportiert worden." Eichhorn und seine Kollegen vom LfU haben in den vergangenen zwei Jahren ein 260 Quadratkilometer großes Gebiet von Osterhofen an der Donau bis nach Schöllnach im Bayerischen Wald geologisch erforscht und den Aufbau der Erdschichten dort rekonstruiert. "Das ist eine mühevolle Arbeit, aber sie lohnt sich", sagt der Chef-Geologe. "Wir können so wichtige Rückschlüsse auf das Grundwasser, die Rohstoffe und die Böden in der Region erzielen." Das Ergebnis der Analysen: "Junger, in den letzten 10 000 Jahren abgelagerter Schotter des Donautals und bis zu zehn Meter dicker Löß und Lehm überdecken mehr als 300 Millionen Jahre alte Gneise und Granite", sagt Eichhorn.

Übrigens: Die Feuersteine sind nicht die einzige Besonderheit in Flintsbach. In dem Ort gibt es auch einen Bodenerlebnispfad mit vielen naturkundlichen Details über die Böden im Donautal und im Bayerischen Wald, ihre Naturgeschichte, ihre Gefährdung durch die hoch technisierte industrielle Landwirtschaft und anderes mehr. Außerdem steht dort ein Ziegel- und Kalkmuseum, das sich direkt an ein komplett erhaltenes historisches Ziegel- und Kalkwerk mit einem kolossalen Brennofen aus dem Jahr 1883 anschließt. Den Ofen kann man nicht nur von außen besichtigen, sondern man kann auch in ihn hineingehen. Und auf dem weitläufigen Freigelände gibt es außerdem eine Lehmgrube, einen Kalksteinbruch samt Kalkbrennofen und einen Steinbackofen, aber auch eine Schmiede, eine Maschinenhalle und allerlei andere Werkstätten, die zeigen, wie die Ziegelei vom Handwerk zur modernen Industrie geworden ist.