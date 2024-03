Wer darf jetzt noch gendern? Schülerinnen, Schüler und Studierende haben trotz der neuen Vorschrift kaum was zu befürchten. Auch in den Behörden ändert sich wenig.

Von Anna Günther

Die bayerische Staatsregierung verbietet das Gendern in staatlichen Behörden, Schulen und Hochschulen. Das hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in seiner Regierungserklärung im Dezember angekündigt, das beschloss der Ministerrat nun am Dienstag. Was bedeutet das konkret?