6. Mai 2019, 18:48 Uhr Gemünden am Main Kind überlebt Fenstersturz

Ein dreijähriges Mädchen hat einen Sturz aus sechs Metern Höhe mit einer Gehirnerschütterung überstanden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war das Kind in einem unbeobachteten Moment auf die Fensterbank geklettert. Durch das offene Küchenfenster stürzte es vier Meter tief auf einen Mauervorsprung und anschließend auf das Kopfsteinpflaster. Dort fand eine 78-jährige Frau das weinende Kind. Ein Rettungshubschrauber brachte es am Samstagabend in Gemünden am Main (Landkreis Main-Spessart) ins Krankenhaus.