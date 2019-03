12. März 2019, 18:29 Uhr Gemeinsame Sitzung Kompetenzen der Länder stärken

Söder und Laschet fordern mehr Eigenständigkeit gegenüber Bund

Bayern und Nordrhein-Westfalen fordern vom Bund mehr Eigenständigkeit für die Bundesländer. "Es ist uns wichtig, den Föderalismus zu stärken", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach einer gemeinsamen Kabinettssitzung am Dienstag in München. "Der Bund besteht aus den Ländern und nicht umgekehrt." Auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) wünscht sich mehr Kompetenzen für die Bundesländer. Er bezeichnete die Debatte über den Föderalismus im Moment als "Kern der Demokratie-Diskussion". In Deutschland herrsche zunehmend die Ansicht, mehr Zentralismus würde die Lage im Land verbessern. "Wir haben eine dezidiert andere Auffassung", sagte Laschet. "Starke Länder können das Vertrauen in die Politik zurückgewinnen." Söder warnte davor, dass Länder ihre Kompetenzen für Geld an den Bund abtreten. Vielmehr müsse die Länderkammer wieder "mehr Respekt bekommen". Bundesrat und Bundestag müssten "auf Augenhöhe" agieren.

Kritik äußerten Söder und Laschet am bisherigen Auftreten der großen Koalition in Berlin. Es werde Zeit, Ergebnisse zu erzielen und Personaldiskussionen zu unterlassen, forderte Laschet. Das erste Jahr sei "bisher nicht das erfolgreichste einer Bundesregierung gewesen", ergänzte Söder. Nur wer in der Sache hart arbeite und Resultate liefere, werde an Ansehen gewinnen. "Wir haben viel Zeit vertan durch internen Streit, nicht nur mit der SPD", kritisierte Laschet. Damit spielte er auch auf die harte Auseinandersetzung zwischen CDU und CSU im Flüchtlingsstreit an. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) warnten beide davor, die Ausgaben für Migration und Integration zurückzufahren.

Im Umgang miteinander bemühten sich Söder und Laschet um große Harmonie. Mit mehr als 30 Millionen Einwohnern repräsentierten Nordrhein-Westfalen und Bayern etwa 40 Prozent der deutschen Bevölkerung. "Wir beleben eine alte, erfolgreiche Tradition neu", sagte Söder über die Zusammenarbeit. Vor allem in der Digitalisierung, der vernetzten Mobilität sowie in Energiefragen wollen beide Länder ihre Kooperation intensivieren. Der Süden sei vom Ausstieg aus der Atomkraft betroffen, Nordrhein-Westfalen müsse die Folgen aus dem Kohleausstieg bewältigen. Ziel sei es, auch in Zukunft ein Industrieland zu bleiben. Die etwa zweistündige Sitzung wurde am Nachmittag mit Gesprächen einzelner Fachminister fortgesetzt. So fordern beide Finanzminister eine steuerliche Entlastung für Ehrenamtliche. Das nächste Treffen soll in Nordrhein-Westfalen stattfinden. Es gebe noch viele Themen zu erörtern, sagte Laschet.