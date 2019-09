Ein Großaufgebot an Rettungskräften hat am Dienstagnachmittag mit Hubschraubern 21 Personen aus 60 Metern Höhe von einer feststeckenden Aussichtsplattform in einem Freizeitpark im unterfränkischen Geiselwind geborgen. Aus zunächst ungeklärten Gründen habe das Fahrgeschäft mit dem Namen "Top of the World" in den Störungsmodus geschaltet. Sicherheitshalber blieb die Anlage ausgeschaltet. Drei Hubschrauber setzten die Betroffenen, von denen die Hälfte Kinder waren, nach und nach per Winde auf der nahe gelegenen Wiese ab. Verletzt wurde niemand, nur ein Bub habe sich eine Beule zugezogen, sagt ein Polizeisprecher. Der TÜV werde nach der Ursache der Störung suchen, hieß es von Seiten der Betreiber.