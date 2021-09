Verdächtiger nach mutmaßlicher Geiselnahme in Reisebus vernommen

Was mit einem Streit zwischen Fahrgästen begann, endet in einem Großeinsatz der Polizei - und einer stundenlangen Sperrung der Autobahn 9. Nun laufen die Ermittlungen.

Von Olaf Przybilla, Nürnberg, und Juri Auel

Nach dem Großeinsatz auf der Autobahn 9 hat die Polizei nun den Tatverdächtigen vernommen, wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen mitteilte. Der 30 Jahre alte Mann soll Fahrgäste eines Reisebusses am Abend zuvor mit dem Tod bedroht und womöglich sogar drei Busfahrer als Geiseln genommen haben.

Zu den Ergebnissen der Vernehmung konnte die Polizei zunächst keine Auskunft geben. Die Fragen, ob der mutmaßliche Täter bewaffnet war und ob es sich tatsächlich um eine Geiselnahme handelte, blieben offen. Auch zu dem psychischen Zustand des Mannes oder möglichen Motiven gab es keine Angaben. Die Ermittlungen laufen weiter.

Wegen des Vorfalls war die A 9 am Dienstagabend zwischen Hilpoltstein und Greding in beide Richtungen gesperrt. Die Polizei sprach von einer "Bedrohungslage", die einen größeren Polizeieinsatz unter Beteiligung von Kräften des Spezialeinsatzkommandos (SEK) auslöste. Die hatten nach einem stundenlangen Großeinsatz, an dem Dutzende Beamte beteiligt waren, zugegriffen. Die Bild berichtete über Detonationen. Diese gingen nach Angaben eines Polizeichsprechers auf Blendmittel zurück, die das SEK einsetzte, um den Täter abzulenken. Er habe sich "widerstandslos" festnehmen lassen.

"Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es in dem Bus aus noch nicht geklärter Ursache zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Fahrgästen, wobei zwei Personen leicht verletzt wurden", teilte die Polizei noch am Abend mit. Der Tatverdächtige habe gedroht, er werde alle Menschen in dem Bus umbringen. Die Alarm-Meldung sei um kurz nach 17 Uhr bei der Polizei eingegangen.

Detailansicht öffnen Als einziges Fahrzeug steht der weiße Reisebus am Dienstagabend auf der A 9. Wegen der mutmaßlichen Geiselnahme wurde die Autobahn komplett gesperrt. (Foto: Ralph Goppelt/dpa)

Der Bus kam zwischen den Anschlussstellen Hilpoltstein und Greding auf dem Standstreifen zum stehen, die Fahrgäste konnten aussteigen. Drei Busfahrer und der später festgenommene Mann, der angab, eine Waffe zu haben, blieben in dem Fahrzeug, das in Richtung München beziehungsweise Serbien unterwegs war.

Eine Verhandlungsgruppe der Polizei versuchte, die Situation zu klären. Per Mobiltelefon nahm sie Kontakt zu den Busfahrern auf, die daraufhin ebenfalls den Bus verlassen konnten. Gegen 21.30 Uhr konnten Polizisten den Verdächtigen schließlich im Bus festnehmen. Eine Waffe sei bisher nicht aufgefunden worden.

Zwischenzeitlich fuhren keine Züge auf der nahegelegenen ICE-Strecke München-Nürnberg. Die Sperrung der Autobahn wurde im Laufe des Abends wieder aufgehoben.