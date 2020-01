Unbekannte haben in Niederbayern Betonteile, Äste und eine Metallstange auf Bahngleise gelegt. Ein Zug überfuhr die Gegenstände und wurde dabei beschädigt, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Die Bahn konnte nach dem Vorfall am Bahnübergang in Geiselhöring (Landkreis Straubing-Bogen) am Montagnachmittag aber weiterfahren. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise auf die Täter.