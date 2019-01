23. Januar 2019, 18:39 Uhr Gefüllte Auftragsbücher Handwerker erwarten weiter gute Geschäfte

Viele Handwerksbetriebe rechnen mit anhaltend guten Geschäften - trotz internationaler Krisen wie dem drohenden Brexit. Das geht aus aktuellen Zahlen des Bayerischen Handwerkstags hervor. Demnach bezeichneten im vierten Quartal 2018 den Angaben zufolge 59 Prozent der Betriebe ihre Lage als gut; 34 Prozent gaben an, sie sei mindestens ausreichend. Der Auftragsbestand - also der Zeitraum, für den die Auftragsbücher im Voraus gefüllt sind - lag über alle Gewerke hinweg bei 9,1 Wochen - eine Woche mehr als im Vorjahr. In manchen Branchen wie dem Baugewerbe müssen sich Kunden also weiter mit längeren Wartezeiten arrangieren. Insgesamt arbeiteten zum Jahreswechsel rund 935 700 Menschen im Handwerk; die Beschäftigung stieg um 0,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. "Ein deutlicheres Plus wäre ohne Frage möglich gewesen", sagte Franz Xaver Peteranderl, Präsident des Handwerkstags. "Doch der leer gefegte Fachkräftemarkt gab das nicht her."