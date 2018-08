30. August 2018, 18:50 Uhr Gefahr für Landwirte Erntemaschinen sabotiert

In mehreren Regionen Bayerns haben Unbekannte offenbar gezielt Erntemaschinen sabotiert. In Mittelfranken gab es seit Mai mindestens acht Anschläge mit einem Gesamtschaden von rund 120 000 Euro, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Auch in Schwaben wurden zwei Maishäcksler im Raum Wolferstadt (Landkreis Donau-Ries) durch Metallteile beschädigt, die an Maispflanzen befestigt waren. In der unterfränkischen Region Gerolzhofen waren zuletzt mindestens elf Fälle von Sabotage an Erntemaschinen bekannt. Die Ermittler warnten, dass durch die herumfliegenden Metallsplitter Menschen verletzt werden könnten.