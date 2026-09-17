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Moskau-ReiseWie Peter Gauweiler Außenpolitik in Russland macht – gegen CSU-Positionen

Lesezeit: 4 Min.

Peter Gauweiler bei einer Podiumsdiskussion in München 2022. 
Peter Gauweiler bei einer Podiumsdiskussion in München 2022. 
Robert Haas

Der frühere CSU-Vize betont in Moskau die bayerisch-russischen Beziehungen und stellt die Sanktionen infrage – unter Verweis auf Strauß, Stoiber und Söder. Inszeniert sich da einer in offizieller Mission?

Von Johann Osel

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„Meine herzlichen Grüße gehen aus München nach Moskau“, sagt der frühere stellvertretende CSU-Vorsitzende Peter Gauweiler und setzt in seiner Rede recht früh an in den bayerisch-russischen Beziehungen: beim Haus Wittelsbach und einem Enkel des ersten bayerischen Königs Max I. Joseph, der 1839 eine russische Zarentochter heiratete. Es geht weiter über die Architektur, die Kunst, die Musik, bevor die bayerische Landespolitik dran ist.

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