Jahrelang zahlte August von Finck Millionenhonorare an Peter Gauweiler. Der agierte in Berlin und Karlsruhe auch im Sinne des Adligen: als großer EU-Kritiker.

Von Roman Deininger, Andreas Glas und Klaus Ott

Zu seinem 70. Geburtstag hatte Peter Gauweiler auf eine Almhütte geladen, nicht in den Bergen, sondern auf der Galopprennbahn in München-Riem, was den 400 illustren Gästen die Anreise gewiss erleichterte. Die Almhütte war mehr eine Almhalle, eine auf rustikal getrimmte Eventlocation mit Mistgabeln an der Wand. Unter dem Holzgebälk versammelte der Jubilar im Juni 2019 eine ganz große Koalition, so wie es sich gehört für einen, der seine CSU schon immer als Partei an der Kreuzung von rechts und links verstand.