Von Klaus Ott

Lag es am Ende an der Richtlinie 821.2018 der Deutschen Bahn? Oder daran, dass der Streckenabschnitt in Burgrain bei Garmisch-Partenkirchen nicht wie eigentlich vorgesehen am 20. Mai 2022 repariert wurde? Zwei Wochen später, am 3. Juni 2022, entgleiste um 12.16 Uhr der Regionalzug D 59458 kurz nach Verlassen des Bahnhofs von Garmisch-Partenkirchen auf der Fahrt nach München. Die fürchterlichen Fotos von dem Unglück auf dem Streckenkilometer 97,676 im Ortsteil Burgrain von Garmisch-Partenkirchen sind vielen Leuten bis heute in Erinnerung.