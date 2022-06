Von Lisa Sonnabend

Was ist passiert?

Um kurz nach 12 Uhr fuhr am Freitag die Regionalbahn RB59458 in Garmisch-Partenkirchen los, um 13.26 Uhr sollte sie laut Fahrplan am Münchner Hauptbahnhof eintreffen, doch sie kam dort nie an. Wenige Minuten nach der Abfahrt bog der Zug mit Doppelstockwagen in eine langgezogene Kurve ein - und entgleiste. Drei der fünf Waggons rutschten von den Gleisen, die an der Stelle erhöht auf einem Bahndamm liegen. Ein Wagen hing schräg über der Böschung. Die anderen beiden Waggons kippten nach unten, einer blieb auf der Seite liegen, der andere auf dem Dach.

Was ist über die Opfer bekannt?

Die Passagiere kämpften sich aus den Wagen, doch nicht alle schafften es. Mindestens vier Menschen verloren bei dem Zugunglück ihr Leben. Eine Person verstarb auf dem Weg zum Krankenhaus, es handelt sich um eine Frau, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Freitagabend dem Bayerischen Rundfunk. Drei Tote wurden unter dem Zug liegend gefunden, sie wurden am Abend von der Feuerwehr geborgen. Ihre Identität konnte noch nicht festgestellt werden, so Herrmann, da sie stark entstellt seien.

Bei dem Zugunglück wurden zudem 15 Personen schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Zahlreiche weitere Passagiere erlitten leichte Verletzungen. Ein Sprecher der Bundespolizei sagte am Freitag, unter den Verletzten befänden sich "alle Altersgruppen". Also auch Kinder.

Etwa 140 Passagiere saßen bei dem Unfall im Zug, darunter wohl viele Schülerinnen und Schüler, da der Unterricht kurz zuvor geendet hatte und die Pfingstferien begannen.

Sind noch mehr Tote zu befürchten?

Womöglich befinden sich unter dem umgekippten Waggons noch weitere Personen, die Bergungsarbeiten dauern an. Innenminister Herrmann sprach am Freitagabend im Bayerischen Rundfunk von zwölf Personen, die noch vermisst würden. Einige Vermisste könnten allerdings bereits in den Kliniken und so schwer verwundet sein, dass ihre Identität nicht habe geklärt werden können.

Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) sprach am Freitagabend nicht mehr von zwölf Personen, sondern von noch zwei Personen, die als vermisst gelten. Am Samstagmorgen hatte die Polizei Oberbayern Süd noch keine neuen Informationen, zwei Beamte waren auf dem Weg zur Unglückstelle, gegen 9 Uhr sollen sie dort eintreffen.

Was ist die Ursache für das Unglück?

Laut einem Augenzeugen kippte der Zug plötzlich um. Ersten Vermutungen zufolge könnte ein Schaden am Gleis die Ursache sein. Warum es zu dem möglichen Fehler an der Strecke kam, ist bislang nicht bekannt. Die Bundespolizei und Kriminalpolizei ermitteln.

Bernreiter sagte am Freitag an der Unfallstelle: "Wir werden genau untersuchen, was die Ursache des Zugunglücks ist." Fest steht, so Bernreiter: "Es war kein zweiter Zug und kein anderes Fahrzeug beteiligt." Die Bahnstrecke verläuft an der Unfallstelle einspurig. Es dürfte Tage oder Wochen dauern, bis Erkenntnisse vorliegen.

Wo passierte das Unglück?

Die Unfallstelle liegt nur wenige Kilometer von dem oberbayerischen Ferienort Garmisch-Partenkirchen entfernt im Ortsteil Burgrain, in den idyllischen Loisachauen. Die nächste Haltestelle des Zugs wäre Farchant gewesen, das keine zwei Kilometer entfernt liegt.

Detailansicht öffnen (Foto: CC2BF4EF-1797-4D0F-9735-CB98E82BB53D)

Der Unfall ereignete sich in einer langgezogenen Linkskurve, kurz bevor der Zug die Loisach überquert. Die Gleise liegen erhöht auf einem Bahndamm, direkt neben den Gleisen führt die Bundesstraße 2 vorbei.

Die Gegend ist ein beliebtes Ausflugs- und Urlaubsgebiet. Auf einem Felsen über Burgrain liegt die Ruine der Burg Werdenfels, ein attraktives Wanderziel, weil von dort der Ausblick auf das Wettersteingebirge beeindruckend ist.

Wie lief der Rettungseinsatz?

Etwa 650 Helfer waren am Freitag an der Unfallstelle, so der bayerische Verkehrsminister Bernreiter. Sie kamen aus dem gesamten süddeutschen Raum. Zwölf Rettungshubschrauber kreisten über der Gegend. Feuerwehr, Notärzte und Polizei zogen Passagiere durch die Fenster nach draußen, in nur 45 Minuten wurden alle Personen aus dem Zug geborgen, sagte Landrat Anton Speer (Freie Wähler).

Zudem waren 15 Gebirgsjäger aus der Kaserne in Mittenwald im Einsatz, die zufällig im Unglückszug saßen. Ihre Beteiligung sei sehr hilfreich gewesen, sagte Bayerns Innenminister Herrmann am Freitag vor Ort.

Wie ist die Lage vor Ort?

Mit schwerem Gerät versuchte die Feuerwehr am Freitag zu den drei Verstorbenen unter dem Zug vorzudringen, am späten Abend konnten sie schließlich geborgen werden.

Die Rettungsarbeiten liefen bis spät Nachts und werden am Samstag fortgesetzt. Starkregen behinderte die Helfer vorübergehend. Die Züge konnten noch nicht abtransportiert werden.

Ein Spezialkran wurde angefordert, um die umgekippten Wagen heben zu können. Sein Eintreffen war für den frühen Morgen erwartet worden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd am Samstag.

Am Abend traf Innenministerin Nancy Faeser (SPD) in Burgrain ein. "Ich bin zutiefst erschüttert", sagte sie. "Es ist eine furchtbare Katastrophe." Am Samstag werden Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und Bahnchef Richard Lutz erwartet.

Wie geht es weiter?

Die Bahnstrecke zwischen Garmisch-Partenkirchen und Oberau ist bis auf Weiteres gesperrt. Es wird wohl bis mindestens Mitte nächster Woche dauern, bis die Gleise wieder freigegeben werden.

Zudem ist die Bundesstraße 2 gesperrt, die vielbefahren ist und direkt neben den Gleisen verläuft. Die Autobahn A95, die viele Urlauber auf dem Weg nach Italien nutzen, ist auf Höhe der Anschlussstelle Sindelsdorf in Fahrtrichtung Süden gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Auch diese Straßensperren werden wohl noch einige Tage bestehen bleiben.

Gab es schon einmal ein ähnliches Unglück?

Das Entsetzen über den tödlichen Unfall ist besonders groß, da es in Bayern in den vergangenen Jahren zu mehreren schweren Bahnunfällen gekommen war. Erst Mitte Februar dieses Jahres prallten in Schäftlarn-Ebenhausen bei München zwei S-Bahnen der Linie S7 auf eingleisiger Strecke frontal zusammen. Ein 24-Jähriger starb bei dem Unglück, 18 Menschen wurden verletzt. Einer der beiden Lokführer hatte offenbar ein rotes Signal missachtet, die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

Vor vier Jahren fuhr in Aichach auf der Strecke zwischen Ingolstadt und Augsburg ein Regionalzug auf einen stehenden Güterzug auf, zwei Menschen starben. Vor sechs Jahren kamen in Bad Aibling zwölf Menschen ums Leben, 89 wurden verletzt, als zwei Meridian-Züge auf eingleisiger Strecke frontal zusammenstießen. Die Ursache: Ein Fahrdienstleiter war abgelenkt, weil er mit dem Handy spielte, und setzte daraufhin falsche Signale.

Das schlimmste Zugunglück der deutschen Geschichte ereignete sich im niedersächsischen Eschede, als ein ICE entgleiste und 102 Menschen starben. Die Tragödie geschah am 3. Juni 1998 - auf den Tag genau 24 Jahre vor dem Unglück von Garmisch-Partenkirchen.