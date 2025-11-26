Die 45-jährige Frau, die wiederholt weinen muss, kämpft sich nach Jahren immer noch mühsam zurück ins Leben. Sie war bei dem Zugunglück am 3. Juni 2022 in Garmisch-Partenkirchen aus dem Wagen geschleudert worden und in einem „schmutzigen Bach“ gelandet; schwer verletzt an der Wirbelsäule, wie sie jetzt als Zeugin bei Gericht aussagt. Sie muss heute noch Schmerzmittel nehmen, sie wird von einer Psychologin betreut. Ihr Traum war es, eine Arbeit und ein gutes Leben mit ihrer Familie zu haben, „aber seit dem Unfall ist alles verändert“.