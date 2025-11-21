Von der Deutschen Bahn ist noch niemand hinter Gittern gelandet wegen des Zugunglücks Mitte 2022 in Garmisch-Partenkirchen mit fünf Toten und vielen Verletzten. Doch diese Woche wäre es fast so weit gewesen. Ein Eisenbahner aus dem Alpenvorland war „voll“ auf dem Weg ins Gefängnis, wie das Thomas Lenz formulierte, Vorsitzender Richter der 4. Großen Strafkammer am Landgericht München II. „Drei Monate aufwärts“, sagte Lenz, hätte das Strafmaß betragen. „Glück gehabt“, rief der Richter dem Eisenbahner zu, als der den Gerichtssaal verließ.