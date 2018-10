19. Oktober 2018, 18:55 Uhr Garmisch-Partenkirchen Tannenhütte am Wank eröffnet

Der Wank gilt ja als Sonnenbalkon von Garmisch-Partenkirchen, die Gamshütte war traditionell die erste Raststation beim Aufstieg auf den 1780 Meter hohen Gipfel. Vor drei Jahren ist das Gasthaus abgebrannt. Am Freitag hat nun an seiner Stelle die neue Tannenhütte eröffnet. Der schlichte Bau mit der verglasten Front und der Aussicht auf den Talkessel und das Wetterstein-Massiv mit der Zugspitze ist komplett aus Tannenholz gefertigt. Das neue Gasthaus steht auf einem geschichtsträchtigen Platz. Der Ausblick hatte es König Ludwig II. so angetan, dass er diesen Ort für sein Königshaus auserwählt hatte. Erst als klar wurde, dass am Wank keine Wasserversorgung des Prachtbaus möglich war, suchte sich Ludwig II. die Schachenalpe für den Prachtbau aus. Die Gamshütte war beliebt für ihren Kaiserschmarrn. Aber dann zerstritten sich der Wirt und die Bayerischen Staatsforsten, die den Bergwald am Wank bewirtschaften und den Pachtvertrag kündigten. Im Sommer 2015 brannte die Gamshütte dann plötzlich ab.