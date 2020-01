Am 11. November, dem Martinstag, sollen in Garmisch an der alten und der neuen Martinskirche in aller Herrgottsfrühe die Glocken läuten, und zur Christmette und in der Osternacht werden sie auch weiterhin nachts zu hören sein. Das teilt der katholische Pfarrverband Zugspitze in Garmisch-Partenkirchen unter anderem mit. Eigentlich aber geht es in der Mitteilung darum, wann die Glocken vorerst nicht mehr läuten sollen: Von 22 Uhr bis 6 Uhr werde man den "weltlichen Stundenschlag" abschalten, wie es anderswo im Pfarrverband schon praktiziert wird. Dazu habe man sich "nach mehreren Bemerkungen im Umfeld" von St. Martin entschlossen. Gemacht haben die Bemerkungen laut Pfarrer Josef Konitzer erst Urlauber, die sich in rund 500 Metern Luftlinie vom Kirchturm viertelstündlich in ihrer Nachtruhe gestört fühlten, und in der Folge dann deren Vermieter. In dessen Mail seien die Wörter "rücksichtslos" und "geschäftsschädigend" vorgekommen. Den ebenfalls enthaltenen Appell an die soziale Verantwortung der Kirche nimmt Konitzer aber ernst, und weil sich dem Anliegen auch die gemeindliche "GaPa Tourismus GmbH" angeschlossen hat, legt der Pfarrverband probeweise nachts den Stundenschlag still. Dafür hängt der Fall im Netz schon an der großen Glocke. Den Beteiligten werden noch die Ohren klingen.