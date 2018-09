21. September 2018, 18:56 Uhr Garmisch-Partenkirchen Seilbahnkabine geborgen

Den Seilbahntechnikern auf der Zugspitze ist es am Freitag gelungen, die demolierten und ineinander verkeilten Wracks eines Bergekorbs und einer Kabine langsam zur 2950 Meter hoch gelegenen Bergstation zu ziehen. Der unbemannte Korb war neun Tage zuvor bei einer Übung ungebremst von oben auf die leere Kabine geprallt. Der Unfall hatte sich nach der regulären Betriebszeit in fast 2700 Metern Höhe ereignet. Als Auslöser gilt der Bruch einer Kette. Nun soll die elf Tonnen schwere Kabine provisorisch fahrtüchtig gemacht und danach am Seil ins Tal hinabgelassen werden. Wann die erst im Dezember eröffnete Bahn auf Deutschlands höchsten Berg wieder in Betrieb gehen kann, ist unklar. Der Schaden liegt laut Betreibergesellschaft "im siebenstelligen Bereich".