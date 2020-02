Rund um die alte und die neue Kirche St. Martin in Garmisch-Partenkirchen werden die Menschen von Samstag an auch nachts wieder hören können, was die Stunde geschlagen hat. Denn nach heftigen Protesten aus dem Ort und darüber hinaus wird der zuständige Pfarrverband Zugspitze den "weltlichen Stundenschlag" auch zwischen 22 Uhr und 6 Uhr wieder erklingen lassen. Erst vor einigen Wochen hatte Pfarrer Josef Konitzer den Stundenschlag unter dem Eindruck einer Urlauberbeschwerde nachts ausschalten lassen. Doch noch mehr Eindruck machten dann die Unterschriften von rund 2500 Garmischern zum Erhalt des viertelstündlichen Glockenschlags sowie Hunderte Mails, Briefe und Telefonate mit dem selben Anliegen. Nun soll es Lärmmessungen und nötigenfalls Modifikationen am Geläut geben.

