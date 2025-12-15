Die Vernehmung im Münchner Justizzentrum ist schon fast zu Ende, draußen ist es längst dunkel, da zaubert der Zeuge plötzlich noch ein Dokument aus einer seiner Hosentaschen. Ein paar Blatt Papier, mit Fotos darauf, von kaputten Betonschwellen. Schwellen wie jene, die am 3. Juni 2022 um die Mittagszeit im Ortsteil Burgrain von Garmisch-Partenkirchen gebrochen waren, woraufhin ein Regionalzug auf dem Weg nach München entgleiste. Fünf Fahrgäste kamen ums Leben, viele wurden verletzt. Jetzt untersucht das Landgericht München II in einem langen Prozess, wie es zu dem Unglück kam und wer dafür verantwortlich sein könnte.