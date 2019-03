15. März 2019, 18:58 Uhr Garmisch-Partenkirchen Pflegerin betäubt Rentner

Eine 49-jährige Pflegerin hat in Oberbayern einen 86 Jahre alten Rentner mehrfach betäubt und bestohlen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, mischte die Pflegerin im Landkreis Garmisch-Partenkirchen Beruhigungsmittel in das Wasser des Rentners. Demnach stahl die gelernte Krankenschwester die Kreditkarte des Mannes. Es bestehe auch der Verdacht, dass die 49-Jährige Bargeld entwendet habe. Da der Rentner einen komischen Geschmack des Wassers feststellte und nach dem Trinken oft einschlief, teilte er dies seinen Angehörigen mit, die die Polizei informierten.