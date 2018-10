11. Oktober 2018, 18:50 Uhr Garmisch-Partenkirchen Grabesruhe

Der Marktgemeinderat vertagt die Entscheidung, ob der jüdische Ehrenbürger Hermann Levi umgebettet werden soll

Von Matthias Köpf , Garmisch-Partenkirchen

Der Bestatter soll bereits bestellt gewesen sein. Schon bald sollte er in die Partenkirchner Karwendelstraße kommen und den steinernen Deckel von der Gruft heben, der selbst jahrelang halb unter Ziegeln, Holz und allerlei Gerümpel begraben lag. Der Bestatter hätte die Gebeine aus diesem Grab in eine würdigere Umgebung überführen sollen, und weil sich in der Marktgemeinde bisher partout keine solche würdigere Umgebung finden wollte, sollten die sterblichen Überreste des Garmisch-Partenkirchner Ehrenbürgers Hermann Levi auf den Neuen Jüdischen Friedhof in München umgebettet werden. So hatte es die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, entschieden, die von der Garmischer Bürgermeisterin Sigrid Meierhofer (SPD) um eine Lösung für Levi gebeten worden war. Meierhofer steht weiterhin zu dieser notgedrungenen Lösung, doch der Gemeinderat will sich die Sache inzwischen lieber noch einmal gründlich überlegen.

In ihrer Sitzung am Mittwochabend hätten die Räte eigentlich über einen Antrag abstimmen sollen, wie Garmisch-Partenkirchen dem eigenen Ehrenbürger nach dem unwürdigen Umgang mit der Grabstätte doch noch ein bisschen Ehre hätte erweisen können. Den Vorschlag, den ehemaligen Partenkirchner Kurpark nach Hermann Levi zu benennen, hatte schon vor zehn Jahren der Lokalhistoriker Alois Schwarzmüller gemacht. Nicht einmal irgendwelche Hausnummern hätte man dafür ändern müssen, so wie im Jahr 2012. Damals hatten die Räte schon einmal einen Teil der Hindenburgstraße nach Levi benennen wollen, doch im Jahr darauf endete dann ein Bürgerentscheid mit einer eindeutigen Mehrheit von 90 Prozent für den Generalfeldmarschall und Reichspräsidenten Hindenburg, der einst Hitler ins Amt des Reichskanzlers geholfen hatte. In diesem Sommer hat sich dann schon der Hauptausschuss des Marktgemeinderats mit knapper Mehrheit gegen einen Hermann-Levi-Park ausgesprochen, und ehe es nun am Mittwoch im gesamten Rat zu einer endgültigen Entscheidung kommen sollte, einigten sich die Fraktionen in aller Eile darauf, das Thema lieber noch einmal zu vertagen. Man wolle in einer späteren Sitzung noch einmal über Hermann Levi sprechen, dringt dazu aus dem Rathaus - und zwar nicht nur über einen Park oder einen Weg oder eine Straße, sondern über den gesamten, bisher eher unglücklichen Umgang mit dem jahrzehntelang vernachlässigten Ehrenbürger. Denn in Garmisch-Partenkirchen wird immer mehr Kritik an der geplanten Umbettung laut.

Levi gilt als einer der ersten Dirigenten moderner Prägung; als königlicher Hofkapellmeister hat er unter anderem die Uraufführung von Wagners "Parsifal" 1882 in Bayreuth geleitet. 1896 ließ er sich in Partenkirchen nach Entwürfen Adolf von Hildebrands eine Villa auf den Riedberg bauen. Hildebrand gestaltete vier Jahre später auch das Mausoleum für Hermann Levi, der dort auf seinem eigenen Grundstück begraben werden wollte - und zwar laut Sterbeurkunde "konfessionslos" so wie er auch schon geheiratet hatte, obwohl er von einer langen Reihe jüdischer Rabbiner abstammte. Die schmale Straße, die am Grundstück entlang und am Mausoleum vorbei führt, nannte die Gemeinde später Hermann-Levi-Weg, in der Nazizeit dann nach einem antisemitischen Verleger Theodor-Fritsch-Straße - und danach nicht wieder nach Levi, sondern ganz unverfänglich Karwendelstraße. Das Mausoleum wurde in den Fünfzigerjahren bis auf die Gruft dem Erdboden gleich gemacht - und zwar damals mit ausdrücklicher Billigung durch den Bauausschuss des Garmisch-Partenkirchner Marktgemeinderats.

Der heutige Eigentümer des Grundstücks, der ehemalige FDP-Gemeinderat Ecko Eichler, hat im Rathaus nach eigenen Angaben verschiedentlich Vorschläge gemacht, wie die Grabstelle anders gestaltet werden könnte. Selbst hat er über die vergangenen drei Jahrzehnte hinweg allerdings auch wenig unternommen, außer eine vom örtlichen Bauhof zusammengezimmerte Abdeckung über die denkmalgeschützte Grabplatte legen zu lassen. Das Landesamt für Denkmalpflege legt erklärtermaßen großen Wert auf die Denkmaleigenschaft der erhaltenen Teile, also in dem Fall der marmornen Reliefplatte aus der Hand des Bildhauers Hildebrand. Die Frage der Umbettung von Levis Gebeinen ist aus Sicht des Landesamtes "nicht von denkmalrechtlicher Natur", wie es in einem Schreiben vom September heißt. Diese Frage bitte man "mit der israelischen Kultusgemeinde zu erörtern". Dass die bisherige Erörterung zwischen Meierhofer, Knobloch und dem Grundeigentümer abschließend gewesen sein muss, leuchtet mittlerweile auch im Marktgemeinderat nicht mehr allen Entscheidungsträgern ein.