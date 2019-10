Gut sieben Wochen nach der Vergewaltigung einer Frau in einem Kleinbus in Garmisch-Partenkirchen ist ein Tatverdächtiger in Baden-Württemberg festgenommen worden. Das teilte das Polizeipräsidium Oberbayern-Süd am Freitag mit. Der Mann sitze in U-Haft. Die 24-Jährige war Mitte August im Glauben, es handele sich um ein Großraumtaxi, ins Fahrzeug gestiegen. Im Ortsteil Burgrain stoppte der Fahrer und verging sich an ihr. Die Frau konnte sich befreien und verletzt zu einem Haus fliehen. Der ursprüngliche Verdacht, der Täter könne ein Taxifahrer sein, habe sich nicht bestätigt.