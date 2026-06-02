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Zum Jahrestag des Zugunglücks von Garmisch-PartenkirchenEisenbahner sollen schonungslos über Missstände reden

Lesezeit: 4 Min.

Trauer am Tag nach dem Bahnunglück bei Garmisch-Partenkirchen vor vier Jahren: An einem Brückengeländer hat jemand Blumen befestigt, im Hintergrund die Unglücksstelle in Burgrain. 
Trauer am Tag nach dem Bahnunglück bei Garmisch-Partenkirchen vor vier Jahren: An einem Brückengeländer hat jemand Blumen befestigt, im Hintergrund die Unglücksstelle in Burgrain.  Foto: Dominik Bartl/AFP

Die Deutsche Bahn will mit einer anonymen Umfrage unter 14 000 Beschäftigten mögliche Sicherheitsmängel aufspüren. Die Aktion soll dazu beitragen, das Staatsunternehmen aus der Krise zu führen.

Von Klaus Ott

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Angesichts der vielen Pannen bei der Bahn wissen sich manche Lokführer und Schaffnerinnen nur noch mit speziellem Humor zu helfen. „Läuft Ihr Leben stets nach Plan, dann fahren Sie selten Deutsche Bahn“, lautete vergangene Woche die Durchsage für die Fahrgäste in einem arg verspäteten Zug in der Region München. Weichen, Signale, Stellwerke; im vielerorts maroden Schienennetz funktioniert ständig irgendetwas nicht. Schlimmstenfalls könnte das zu Lasten der Sicherheit gehen.

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