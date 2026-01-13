Zum Hauptinhalt springen

Prozess um Zugunglück bei GarmischSchwellen-Experte entlastet die angeklagten Eisenbahner

Lesezeit: 4 Min.

Bei dem Zugunglück bei Burgrain Mitte 2022 sind fünf Menschen ums Leben gekommen.
Bei dem Zugunglück bei Burgrain Mitte 2022 sind fünf Menschen ums Leben gekommen. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Was ein Professor für Verkehrswegebau vor Gericht über „Betonkrebs“ aussagt, widerspricht der Anklage. Welche Folgen das hat, wird sich bald zeigen – am Montag wird das Urteil erwartet.

Von Klaus Ott

Der entscheidende Satz ging fast ein wenig unter in den mehr als zwei Stunden, in denen ein Gutachter sich jetzt vor Gericht zum Zugunglück Mitte 2022 in Garmisch-Partenkirchen äußerte. Der Gutachter, Verkehrswege-Professor Stephan Freudenstein von der Technischen Universität München (TUM), entlastete erst einen der beiden Angeklagten; und schließlich auch noch den anderen.

Zur SZ-Startseite

MeinungWahlkampf in Bayern
:Wie die AfD dreist Franz Josef Strauß klaut

SZ PlusKolumne von Johann Osel
Portrait undefined Johann Osel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite