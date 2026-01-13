Der entscheidende Satz ging fast ein wenig unter in den mehr als zwei Stunden, in denen ein Gutachter sich jetzt vor Gericht zum Zugunglück Mitte 2022 in Garmisch-Partenkirchen äußerte. Der Gutachter, Verkehrswege-Professor Stephan Freudenstein von der Technischen Universität München (TUM), entlastete erst einen der beiden Angeklagten; und schließlich auch noch den anderen.