12. August 2018, 18:44 Uhr Gangkofen Fataler Frontalzusammenstoß

Eine 26-Jährige ist in Niederbayern mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und tödlich verunglückt. Zwei Insassen eines Transporters wurden dabei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war die junge Autofahrerin gegen 3.45 Uhr am Sonntag auf der Bundesstraße in Richtung Gangkofen im Landkreis Rottal-Inn unterwegs, als sie auf die Gegenspur geriet. Dort stieß sie frontal mit dem entgegenkommenden Transporter zusammen. Die junge Frau wurde so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Der 75-jährige Fahrer des Transporters und seine 64-jährige mit im Fahrzeug sitzende Frau wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Warum die 26-Jährige von der Fahrbahn abkam, war zunächst unklar.