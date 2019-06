5. Juni 2019, 11:01 Uhr Mobiler Sichtschutz Diese Wand könnte das Problem mit Unfallgaffern beseitigen

Michael Kemény findet es unerträglich, wenn Schaulustige Unfallopfer fotografieren. Deshalb hat der Abschleppunternehmer einen speziellen Sichtschutz dabei.

Interview von Lisa Schnell

Michael Kemény, 56, hat ein Abschleppunternehmen in Landsberg am Lech und ist einer der ersten am Unfallort. Mit einer Petition erreichte er, dass es härtere Strafen gibt für Menschen, die Rettungsgassen behindern. Sein nächstes Ziel: die Verletzten vor Gaffern schützen und zwar mit einer Wand.

SZ: Wann dachten Sie zum ersten Mal: Da muss eine Wand her!

Michael Kemény: Den Gedanken hatte ich schon oft. Einmal gab es drei Tote auf der Autobahn. Ein Autofahrer hielt an und kletterte auf den Wall neben der Straße, damit er besser fotografieren kann. Das ist doch pervers. Wenn Verstorbene vor mir liegen, versuche ich sie mit meinem eigenen Körper zu verdecken oder mit anderen Decken zu spannen, aber die Feuerwehrleute haben ja auch anderes zu tun, als eine Decke zu halten. Endgültig gereicht hat es mir etwa vor zwei Jahren. Da hab ich im Netz schon Fotos von einem Verunglückten gesehen, bevor ich selbst überhaupt da war. Stellen Sie sich vor, Sie sehen das als Angehöriger. Das darf nicht sein.

Wie sind Sie auf Ihre Gafferwand gekommen?

Das war Zufall. Ich hab' im Fernsehen einen Bericht gesehen über einen Einsatz in Hessen und da hatte die Feuerwehr diese Wand. Ich war begeistert. Die ist genau dafür gebaut! Ich habe rausgefunden, wer sie herstellt und mir sofort eine bestellt.

In Bayern gibt es seit 2017 auch Sichtschutzwände bei großen Unfälle. Taugen die nichts?

Das sind ja einfache Bauzäune. Da brauchen Sie zwei Mann, um die aufzubauen, und einen ganzen Anhänger, um das alles zur Unfallstelle zu bringen. Meine Wand passt in den Kofferraum von einem Golf, weil sie aufblasbar ist. Sie ist höher, länger und viel schneller aufgebaut. Und sie fällt nicht um, auch nicht bei Windstärke acht. Die Bauzäune sind da schon längst weg. Am Ende haben sie deshalb gleich den nächsten Unfall.

Michael Kemény hätte gerne, dass jeder Abschleppdienst einen Sichtschutz dabei hat. (Foto: privat)

Und warum wissen sie das in der bayerischen Staatsregierung nicht?

Die haben sich wohl einfach nicht ausreichend informiert. Das war mit meiner Aktion für die Rettungsgasse genauso. Da hat es lange gedauert, bis die Aufmerksamkeit der Politik da war. Drei Jahre lang musste ich Veranstaltungen machen und trommeln, bis endlich was vorwärtsging.

Dauert es jetzt also wieder drei Jahre?

Nein, jetzt geht es schneller, da bin ich sicher. Die Leute wollen, dass was passiert. Das hat man an dem Zuspruch gesehen, den der Polizist Sebastian Pfeiffer bekommen hat, der Gaffer auf der A 6 bei Nürnberg hart angegangen ist. Dem würde ich ein Jahr lang den Rasen mähen. Der hat damit eine Bombe gezündet. Ich bin nicht der einzige, der sich ärgert. Man ist wütend. Das geht schon in den Zorn über. Da muss jetzt was passieren.

Auf der Wand, die Sie haben, ist Ihr Logo abgebildet. Wollen Sie einfach nur Geld verdienen?

Nein. Das war ein Fehler von mir, da meinen Firmennamen abzudrucken. Ich will mit der Wand sicher keine Werbung für mich machen. Das wird wieder geändert.

Aber Sie wollen die Wand an Feuerwehr oder Polizei vermieten. Da verdienen Sie ja auch Geld.

Ich will kein Riesengeschäft machen, ich will, dass die Gafferei aufhört und Verletzte geschützt sind. Ja, wenn ich die Wand vermiete, bekomme ich 80 bis 100 Euro die Stunde, aber das ist nicht das große Geschäftsmodell. Mir ist egal, wie die Wand zum Einsatz kommt, ob durch mich oder andere. Ich hatte gerade ein Treffen mit Autobahnpolizei, Straßenmeisterei und Feuerwehr bei mir in der Region. Da hieß es, dass die Wand für Polizei und Autobahnmeisterei einfach zu teuer sei. Eine kostet etwa 3500 Euro.

Und das kann sich der Freistaat nicht leisten?

So wurde es mir gesagt. Meine Idee ist deshalb, dass sich auch andere Abschleppunternehmen eine Wand anschaffen. Wir sind eh 24 Stunden in Bereitschaft, falls etwas passiert, und bringen die Wand dann gleich mit an die Unfallstelle. Je mehr Unternehmen eine Gafferwand anbieten desto besser. Ich starte jetzt ein Pilotprojekt. Feuerwehr und Polizei können sich die Wand fünfmal kostenlos ausleihen. Ich bin mir sicher: Sie werden begeistert sein.