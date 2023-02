Ein Teil des Gäubodens soll bei Regensburg einer neuen Trasse weichen. Der Fall wirft die Frage auf: Was sind Bayern seine Böden wert?

Von Deniz Aykanat, Obertraubling

Wolfgang Bauer wollte eigentlich ein bisschen im Dreck wühlen, so wie er es schon als Kind getan hat. Damit man einen der besten Böden Bayerns richtig zwischen den Fingern fühlen kann. Aber dann geschah über Nacht etwas, das in Zeiten des Klimawandels im Winter nicht mehr selbstverständlich ist: Es schneite sehr viel. Also lenkt Bauer seinen Geländewagen über vermatschte Feldwege, immer den kleinen Bach entlang.