27. Januar 2019, 18:43 Uhr Gachenbach Nach Fahrerflucht erwischt

Nach einem Unfall in Oberbayern, bei dem ein Fußgänger getötet wurde, hat die Polizei in Augsburg einen Tatverdächtigen festgenommen. Es handelt um einen 32-jährigen Paketfahrer. Der Mann kam am Samstag in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte. Er soll am Freitag einen 65-jährigen Fußgänger angefahren und dabei tödlich verletzt haben. Der Unfallfahrer ließ den Schwerverletzten am Straßenrand der B 300 bei Gachenbach im Kreis Neuburg-Schrobenhausen liegen. Dort wurde er am Freitagmorgen gefunden. Rettungssanitäter brachten den 65-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er seinen Verletzungen erlag. Am Tatort fand die Polizei Fahrzeugteile, die auf einen weißen Kastenwagen hindeuteten.