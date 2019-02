8. Februar 2019, 20:17 Uhr Füssen Frau stirbt bei Auffahrunfall

Eine 77 Jahre alte Frau ist am Freitag bei einem Unfall auf der Autobahn 7 bei Füssen ums Leben gekommen. Laut Polizei prallte ein 43-jähriger Autofahrer aus Österreich mit seinem Wagen auf ein Stauende. Während der Mann und seine Beifahrerin leicht verletzt wurden, starb in dem Auto vor ihnen die 77-Jährige, die auf der Rückbank saß. Die Frau am Steuer des Wagens sowie ihr Beifahrer wurden schwer, der 58-Jährige im dritten Auto leicht verletzt.