28. August 2018, 18:52 Uhr Füssen Attacke wegen lauter Musik

Weil er ihre Musik im Auto zu laut fand, hat ein Unbekannter eine Frau in Füssen angegriffen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte die junge Frau am Sonntagabend mit drei weiteren Frauen in ihrem Auto gesessen, als der Mann plötzlich gegen die Scheibe hämmerte. Anschließend öffnete er unvermittelt die Tür, schlug der Fahrerin gegen die Schulter und sagte, ihre Musik sei viel zu laut. Die vier Frauen flüchteten. Die Polizei hofft, dass aus der Bevölkerung Hinweise auf den Täter kommen. Dieser wurde als etwa 1,70 Meter groß beschrieben. Er trug eine schwarze Lederjacke, dunkle Jeans und hatte kurze braune Haare.