20. August 2018, 18:49 Uhr Fürth Zwei Großbrände

Der Brand auf dem Gelände einer Müllentsorgungsfirma in Fürth hat einen Schaden angerichtet, der wohl "in die Hunderttausend" geht, wie ein Feuerwehrsprecher am Montag sagte. Am Sonntag waren bei der Recycling-Firma Säcke mit Plastikmüll in Brand geraten, es bildete sich eine große Rauchwolke. Mehr als 180 Feuerwehrleute kämpften gegen das Feuer; drei von ihnen wurden leicht verletzt.

Die Einsatzkräfte konnten den Brand bereits am frühen Sonntagabend unter Kontrolle bringen, doch die Arbeiten zogen sich bis in den späten Montagvormittag. Rund zehn Meter hohe Berge mit Plastikmüll und Holz mussten auseinandergezogen werden, um Glutnester zu löschen. Die Ursache für den Brand ist einem Polizeisprecher zufolge noch unklar. Ein weiterer Großbrand in einer Maschinenhalle in Mengkofen (Landkreis Dingolfing-Landau) verursachte einen Schaden von rund 400 000 Euro. Wie ein Polizeisprecher sagte, ist das Feuer in der Nacht zum Montag aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer bis 4.30 Uhr löschen. In dem Gebäude befanden sich mehrere Autos und Erntemaschinen. Es wurde niemand verletzt.