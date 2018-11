23. November 2018, 18:56 Uhr Fürth Kostenfrei in den Advent

Anders als in Aschaffenburg gilt dieses Angebot nicht für das ganze Jahr, es freut die Fürther aber trotzdem. Die Stadt verlangt an den vier Adventssamstagen keine Tickets für Bus- und Bahnfahrten. Dadurch soll die Innenstadt in der Vorweihnachtszeit von Verkehr entlastet werden. Das Angebot gilt nur innerhalb des Fürther Stadtgebiets. Die U-Bahn-Fahrt nach Nürnberg kostet den normalen Tarif. Damit sich Einwohner und Besucher beim Einkaufsbummel nicht abschleppen müssen, stellt das städtische Unternehmen Infra Fürth an denselben Samstagen einen Bus als Zwischenlager zur Verfügung. Die Nutzung des "Paket- und Tütenbusses" in der Fußgängerzone ist ebenfalls kostenfrei.