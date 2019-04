15. April 2019, 18:51 Uhr Fürth Jugendliche festgenommen

Nach einer Brandstiftung an einer Fürther Schule hat die Polizei drei tatverdächtige Jugendliche festgenommen. Die drei 17-Jährigen sollen am Freitagabend mehrere Mülltonnen im Hof der Schule in Brand gesetzt haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als die Feuerwehr eintraf, standen bei dem Vorfall vom Freitagabend bereits ein Papier- und ein Restmüllcontainer in Flammen. Das Feuer griff auf Bäume und das Vordach der Schule über. Der Schaden wird auf rund 5000 Euro beziffert. Von einem Polizeihubschrauber aus entdeckten Beamte die drei Jugendlichen in einem Stadtpark, versteckt in einem Gebüsch. Nach kurzer Flucht wurden die drei teils erheblich betrunkenen Jugendlichen festgenommen. Das Trio muss sich wegen des Verdachts der Brandstiftung und des Hausfriedensbruchs verantworten.