3. September 2018, 18:55 Uhr Fürth Festnahmen nach Detonation

Nach einer Detonation in einem Tattoo-Studio in der Fürther Innenstadt ist es gelungen, drei Tatverdächtige zu ermitteln. Das Trio soll sich am 25. Juli in der Nacht gewaltsam Zugang zum Studio verschafft und einen selbst gebauten Sprengsatz gezündet haben. Dabei waren Fensterscheiben zerborsten, verletzt wurde niemand. Zwei der drei Verdächtigen befinden sich nun in Untersuchungshaft, ihnen wird versuchte schwere Brandstiftung und das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion zur Last gelegt. Nach SZ-Informationen soll das Hauptmotiv für die Tat "verschmähte Liebe" gewesen sein.