Zwei unbekannte Täter sind in Fürth daran gescheitert, einen Geldautomaten zu sprengen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, machten sie sich am frühen Morgen an dem Gerät im Vorraum einer Bank zu schaffen. Vor der Bank stand ein Roller mit laufendem Motor. Als die beiden schwarz und mit Sturmhauben bekleideten Personen bemerkten, dass sie von Zeugen beobachtet wurden, ließen sie zwei Gasflaschen zurück und flohen mit dem Roller. Die Fahndung verlief erfolglos.