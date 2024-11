Von Olaf Przybilla

Auf den Bundestag kommen unrunde Zeiten zu. Die Ampel ist Geschichte, SPD und Grüne wollen zwar vor den Neuwahlen noch Gesetze beschließen, haben aber keine Mehrheit mehr – Union und FDP sehen sich dafür nicht (mehr) zuständig. Und so könnten am Ende Mehrheiten drohen, die mit Stimmen zustande kommen, die im Parlament niemand haben will. Die Stimmen der AfD.