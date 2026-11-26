Ein totes Netz, alleine wieder hochgefahren aus Wind- und Sonnenenergie und einem Batteriespeicher? Fuchstal hat nun erstmals gezeigt, dass dies möglich ist – und soll so zu einem Vorbild für ganz Deutschland werden.

In der Gemeide Fuchstal drehen sich Windräder hinter den Häusern des Ortsteiles Leeder. Am Donnerstag übte die Kommune den Ernstfall: Der Strom aus dem öffentlichen Netz wurde abgeschaltet und der aus eigenen erneuerbaren Energiequellen an.

Die beiden älteren Herren treffen sich täglich an der Bäckerei im Supermarkt auf einen Kaffee, heute sind sie ein wenig früher gekommen. „Stromausfall schauen“, sagt einer und grinst. Gegen 10 Uhr soll der Strom im Ortsteil Leeder der Gemeinde Fuchstal abgeschaltet werden, anschließend im Ortsteil Asch. Ob jetzt die Lichter wirklich ausgehen? Und was ist, wenn sie nicht mehr angehen? Der Bäckerei-Kunde sagt: „Dann gibt’s Eiskaffee.“