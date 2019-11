Mehr als drei Jahre nach einem entsprechenden Beschluss des Landtags hat nur knapp jede sechste Gemeinde in Bayern ein Verbot für Grabsteine aus Kinderarbeit in der Friedhofssatzung verankert. Dies geht aus der Antwort der Staatsregierung auf eine Landtagsanfrage der SPD hervor. Demnach haben 329 Gemeinden und Städte im Freistaat eine Regel eingeführt, die bewerkstelligen soll, dass keine Grabsteine verbaut werden, die von Kindern aus armen Ländern hergestellt wurden. Bei einer Abfrage 2017 hatten nur 130 Gemeinden eine entsprechende Satzung erlassen. Landtags-Vizepräsident Markus Rinderspacher (SPD) sieht bei der Umsetzung des Gesetzes Luft nach oben. "Die Staatsregierung muss noch viel Überzeugungsarbeit bei ihren Kommunen leisten, damit künftig noch mehr Gemeinden in dieser wichtigen Menschenrechtsfrage aktiv Stellung beziehen und sich möglichst alle an der Umsetzung des Gesetzes beteiligen", sagte Rinderspacher. Letztlich sei es aber an den Kommunen, "dem Recht Geltung zu verschaffen". Die Regierung solle jedoch aktiver dafür werben als bislang.

2016 hatte der Landtag nach fast zehnjähriger Debatte einstimmig beschlossen, dass Kommunen Grabsteine aus Kinderarbeit verbieten können. Dies zielte vor allem auf Importe aus Indien ab, wo noch immer viele Kinder in Marmor-Steinbrüchen arbeiten. Zwingen kann die Staatsregierung die Gemeinden und Städte übrigens nicht zur Umsetzung des Verbotes, da das Bestattungsgesetz der Kommunen unter das in der Verfassung geregelte Selbstverwaltungsrecht fällt. Gleiches gilt auch für die Friedhöfe, die von den Kirchen verwaltet werden. Gründe für die bisher fehlende Umsetzung gibt es verschiedene, meist praktische. Die Stadt Neusäß bei Augsburg hat sich zum Beispiel bewusst gegen eine Änderung der Friedhofssatzung entschieden und setzt auf eine seit 2013 geltende freiwillige Selbstverpflichtung der Steinmetze. Dies sei der unbürokratischere Weg, sagte eine Sprecherin. Er habe den Vorteil, dass manche Vorgänge am Friedhof bürgerfreundlicher behandelt werden könnten. Als Beispiel nannte sie hierfür die Übernahme des Grabsteines eines aufgegebenen Grabes von einem anderen Friedhof, weil die Familie möchte, dass der Grabstein in Familienbesitz bleibe. In diesen Fällen gäbe es oft keine Nachweise.