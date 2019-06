24. Juni 2019, 18:22 Uhr Friedberg Vor Ertrinken gerettet

Zwei Schwimmer haben einen Asylbewerber in Schwaben vor dem Ertrinken gerettet. Der Mann trieb im Friedberger See (Landkreis Aichach-Friedberg) regungslos unter Wasser und war dabei, in die Tiefe zu sinken, wie die Polizei am Montag mitteilte. Eine 28-jährige Frau und ein 24-jähriger Mann aus München entdeckten den jungen Mann am Sonntag beim Baden. Zusammen mit einem Mitarbeiter der Wasserwacht zogen sie den 21-Jährigen an Land. Der Mann musste wiederbelebt werden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. Die Polizei vermutet, dass der Syrer nicht gut genug schwimmen konnte.