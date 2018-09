5. September 2018, 18:50 Uhr Friedberg 18-Jähriger schrottet Auto

In Friedberg bei Augsburg hat ein Fahranfänger sein erst zwei Stunden zuvor gekauftes Auto zu Schrott gefahren. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, hatte der 18-Jährige am Vortag für eine Probefahrt die Assistenzsysteme seines Sportwagens abgeschaltet. Dies war offenbar ein Fehler, weil der junge Mann den Boliden ohne die Technik nicht beherrschte. Beim Beschleunigen kam er von der Fahrbahn ab, schleuderte durch einen Zaun und landete auf einem Industriegelände. Der 20 000 Euro teure Wagen sei nun ein Fall für den Schrottplatz, berichtete ein Polizeisprecher. Der 18-Jährige und seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt.