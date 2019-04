15. April 2019, 18:51 Uhr Friedberg Herumfliegendes Geld

Nicht schlecht haben Polizisten in Schwaben gestaunt, als Geldscheine vor ihren Streifenwagen flatterten. "Das Geld lag lose auf der Straße herum", sagte ein Polizeisprecher am Montag. Ein dreistelliger Betrag ergab sich beim Zusammensuchen der herumliegenden Scheine. Das Geld, das am Sonntagnachmittag in Friedberg (Landkreis Aichach-Friedberg) gefunden wurde, werde zunächst in der Polizeiinspektion verwahrt und dann an das Fundbüroweitergegeben. Der Besitzer muss als Eigentumsnachweis Umstände, Stückelung und Summe nennen können, die er verloren hat.