26. Juli 2019, 13:11 Uhr Klimawandel Söder debattiert über Klimapolitik und Protestkultur

"Bayern 2050 - das Klima der Zukunft": Unter diesem Motto diskutiert der bayerische Ministerpräsident mit einem Wissenschaftler und einem Fridays-for-Future-Aktivisten. Die Debatte im Livestream.

Die Anhänger der Fridays-For-Future-Bewegung wollen auch in den Ferien für eine nachhaltige Klimapolitik demonstrieren. "Die Klimakrise macht schließlich auch keine Pause", heißt es in einem Newsletterkommentar. In gewisser Weise leisten die Schüler damit der Aufforderung des bayerischen Kultusministers Michael Piazolo (Freie Wähler) folge. Er hatte Schüler aufgefordert, künftig außerhalb der Unterrichtszeiten zu protestieren.

Heute endet das Schuljahr in Bayern. Unter dem Titel "Bayern 2050 - das Klima der Zukunft" lädt die Süddeutsche Zeitung in Kooperation mit der Mediaschool Bayern zu einer Diskussionsveranstaltung ins Pirckheimer-Gymnasium in Nürnberg ein. Im Mittelpunkt stehen dabei der Klimawandel, seine Folgen für Bayern und die Frage, was die Politik dagegen unternehmen kann.

Auf dem Podium diskutieren:

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder,

Georg Feulner vom Potsdam-Institut für Klimaforschung

Fridays-for-Future-Aktivist Moritz Angstwurm

