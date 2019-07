24. Juli 2019, 19:01 Uhr Fridays for Future Piazolo ermahnt Schüler

Kultusminister Michael Piazolo (FW) hat Teilnehmer an Klima-Demonstrationen aufgefordert, künftig außerhalb der Unterrichtszeiten zu protestieren. "Jetzt haben sie ja die Medienaufmerksamkeit", sagte Piazolo am Mittwoch. Die Bewegung Fridays for Future sei beim Zeitpunkt der Proteste variabler geworden. "Ich gehe deshalb nicht davon aus, dass an jedem Freitag im nächsten Schuljahr demonstriert wird", sagte Piazolo. Die Entscheidung über den Umgang mit Schülern, die wegen der Demos im Unterricht fehlen, sehe er bei den Schulleitern. Es gelte aber weiter die Schulpflicht.