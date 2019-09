Wegen des Verdachts auf "Anleitung zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat" haben Ermittler in der oberfränkischen Gemeinde Frensdorf im Landkreis Bamberg ein Haus durchsucht. Wie die Generalstaatswaltschaft München mitteilte, stehe ein Bewohner im Verdacht, als Mitglied einer Chatgruppe in einem Messengerdienst Anleitungen zum Bombenbau angesehen und weitergeleitet zu haben. Federführend für den Einsatz war die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus, die bei der Generalstaatsanwaltschaft München angesiedelt ist. Näheres könne man derzeit "aus ermittlungstaktischen Gründen" nicht mitteilen, erklärte der Oberstaatsanwalt Klaus Ruhland. Die Wohnung sei durchsucht, mögliche Beweismittel sichergestellt worden. Dabei handele es sich wohl um Computer und Handys. Diese müssten nun ausgewertet werden; das werde Zeit in Anspruch nehmen. Bei dem Einsatz am Mittwochabend war die Polizei mit einem Großaufgebot in Frensdorf. Bei dem Verdächtigen handele es sich um einen Mann, nähere Angaben wollte Ruhland nicht machen. Der Verdächtige befinde sich auf freiem Fuß. Wegen des Verdachts auf Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung werde zum jetzigen Zeitpunkt nicht ermittelt.