Von Matthias Köpf, Freilassing

Ein 80 Tonnen schweres Eisenbahnungetüm in hellen Flammen rollt ungebremst über ein abschüssiges Gleis auf eine Stadt zu. Was als Plot eines Actionfilms längst allzu abgedroschen klingen würde, hat sich in der Nacht auf Freitag im oberbayerischen Freilassing wirklich ereignet - und schon zweieinhalb Jahre zuvor bei Offenburg im Schwarzwald. Beide Male haben Werkstatt-Triebwagen der DB-Baureihe 711.1 Feuer gefangen und sich anschließend selbst in Bewegung gesetzt.