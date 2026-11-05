„Aiwanger-Partei“, das war ein klassisches Synonym für die Freien Wähler. Der Vorsitzende hat die Partei groß gemacht und in Bayern fest verankert. Es ist völlig unklar, wie es ohne ihn weitergehen könnte.

Seinen letzten großen Auftritt als Parteivorsitzender absolvierte Hubert Aiwanger vor wenigen Wochen im schwäbischen Günzburg, bei der Landesdelegiertenversammlung. Rund 300 Freie Wähler waren da im Forum am Hofgarten zusammengekommen, und wie bei jedem Treffen der FW richteten sich alle Augen nur auf einen. Der bayerische Digitalminister Fabian Mehring durfte noch den Einheizer geben, aber den Hauptslot der Veranstaltung bespielte der Chef selbst. Wer denn bitte sonst?