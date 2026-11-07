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MeinungFreie WählerNur eine kann das Aiwanger-Gefühl in die Zukunft retten

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Von Andreas Glas

Lesezeit: 2 Min.

Die Regensburger Landrätin Tanja Schweiger beim politischen Aschermittwoch im vergangenen Jahr links neben Hubert Aiwanger. Der Parteichef der FW ist am vergangenen MIttwoch überraschend gestorben.
Die Regensburger Landrätin Tanja Schweiger beim politischen Aschermittwoch im vergangenen Jahr links neben Hubert Aiwanger. Der Parteichef der FW ist am vergangenen MIttwoch überraschend gestorben.
Foto: Armin Weigel/dpa

Nach Hubert Aiwangers Tod geht es für die Freien Wähler um die Existenz. Niemand weiß, ob seine Lebensgefährtin die Kraft dafür findet, doch sie könnte die Linie des alles prägenden Parteichefs fortsetzen: Tanja Schweiger.

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Der plötzliche Tod von Hubert Aiwanger hat sehr viele Menschen erschüttert. Es ist nicht nur ein Politiker gestorben, sondern auch ein Familienvater. Mitten hinein in die Schockstarre stellt sich für die Freien Wähler die Frage nach ihrer politischen Zukunft. Es geht um nicht weniger als ihre Existenz. Dass das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) ohne Sahra Wagenknecht weiterexistiert, das kann man sich ja noch halbwegs vorstellen, aber die FW ohne Aiwanger? Selbst der Säulenheilige der CSU, Franz Josef Strauß, hat seine Partei nicht in dem Maße dominiert und geprägt wie Aiwanger die Freien Wähler. War's das jetzt?

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