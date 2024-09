Von Andreas Glas

In der CSU heißt es, Hubert Aiwanger habe manchmal eine spezielle Beziehung zur Realität. So direkt hat das Markus Söder am Montag nicht formuliert. Aber jeder wusste, was er meinte. Die Freien Wähler müssten „irgendwann mal lernen aus solchen Wahlergebnissen“, sagte Söder nach der Sitzung des CSU-Parteivorstands. Er meinte die Ergebnisse der jüngsten Landtagswahlen, zuletzt in Brandenburg, wo die FW ihr Ergebnis fast halbiert haben, 2,6 Prozent. Wieder „eine Klatsche“, sagte Söder, und gab Aiwanger den „freundschaftlichen Rat“, seinen Traum vom Bundestag zu begraben. Um seine Freundlichkeit zu unterstreichen, sagte Söder noch: „Ein Niederbayer auf Ostfriesland wird auch keine Punkte machen.“